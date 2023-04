Brits stel op unieke expeditie met volledig elektrische auto

Tijdens hun expeditie rijden ze per Nissan ARIYA meer dan 27.000 km door Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het plan is om in december van dit jaar de meest afgelegen plaats ter wereld, de Zuidpool op Antarctica, te bereiken.

Geen enkele auto heeft ooit de volledige afstand tussen deze twee uitersten van de wereld afgelegd. Chris en Julie Ramsey – Chris is de oprichter van Pole to Pole, een organisatiebureau voor expedities met elektrisch aangedreven auto’s – gaan de uitdaging aan in de 100% elektrische Nissan ARIYA. Ze ondernemen de expeditie om te laten zien wat allemaal mogelijk is met elektrische auto’s en hoe opwindend ze ook zijn. Daarmee hopen ze dat elektrisch rijden sneller wordt geaccepteerd en nadrukkelijker wordt gezien als een positieve actie tegen de klimaatcrisis te versnellen.