Toyota Yaris bereikt mijlpaal van 10 miljoen wereldwijde verkopen

De populaire Toyota Yaris bereikt vandaag een nieuwe mijlpaal. In het Franse Valenciennes is de tien miljoenste Yaris van de wereld geproduceerd. Daarmee is de Yaris het nieuwste model van Toyota dat meer dan tien miljoen keer is geproduceerd.

Sinds zijn introductie, bijna een kwarteeuw geleden, is de Toyota Yaris een pionier voor de introductie van nieuwe technologieën in het compacte segment en behoort het consistent tot de bestverkochte modellen van Toyota in Europa.

Cijfers

Dat de Yaris al sinds zijn introductie een groot succes is in Europa, blijkt direct uit de verkoopcijfers. Eind februari 2023 waren er 5.155.506 eenheden van de Yaris-familie in Europa verkocht sinds de lancering van de eerste generatie Yaris in 1999. In 2022 vertegenwoordigde de verkoop van de Yaris-familie meer dan een derde van Toyota’s totale verkoop in Europa met 185.781 exemplaren van de Yaris, 156.086 exemplaren van de Yaris Cross en 5.392 exemplaren van de GR Yaris, goed voor 8% van het totale segment.

Wereldwijd model

Yaris is een echt wereldwijd Toyota-model met productielocaties over de hele wereld. De eerste Yaris-productie begon in januari 1999 in de Takaoka-fabriek in Aichi, Japan. Vandaag wordt de Yaris in tien landen geproduceerd: Japan, Brazilië, China, Taiwan, Indonesië, Maleisië, Pakistan, Thailand, Frankrijk en Tsjechië

In Europa produceert Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) de Yaris sinds 2001 en de Yaris Cross sinds 2021, hetzelfde jaar dat Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) in Kolin ook de Yaris-productie startte om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar het model in Europa. De cumulatieve Europese productie van de Yaris-familie bedroeg eind 2022 meer dan 4,6 miljoen exemplaren.

Belangrijke componenten van de Yaris, zoals de benzine- en hybride elektromotoren en transmissies, worden lokaal geproduceerd bij Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP). Die fabriek levert de componenten zowel aan TMMF als TMMCZ.

Ontworpen in Europa

Vanaf de eerste generatie heeft het Europese designteam zijn stempel gedrukt op de Yaris. Aanvankelijk via Toyota’s designstudio EPOC in Brussel en later ED2 na de verhuizing naar de Franse Rivièra, vlakbij Nice, waar ED2 sinds 2000 actief is.

De verhuizing versterkte Toyota’s Europese ontwerpontwikkelingsmogelijkheden verder, nadat het merk ambitieuze productie- en verkoopplannen voor de regio had uiteengezet. Als onderdeel van het wereldwijde Toyota-designnetwerk houdt ED2 de vinger aan de pols van de Europese smaak, gebruiken, waarden en trends. De Yaris is door zijn rijke geschiedenis geïnspireerd door deze inzichten.

ED2 deelt ontwerpverantwoordelijkheden met ontwerpcentra in Japan, afhankelijk van de generatie en het model. Net als bij de eerste generatie is het exterieur van de tweede generatie Yaris in 2006 ontstaan uit ED2, terwijl het centrum de hand had in de twee facelifts van de derde generatie. Voor de vierde generatie Yaris kreeg ED2 de opdracht om voor de Colour, Material & Finishing (CMF) te zorgen. Voor de Yaris Cross-ontwerpers werd de verantwoordelijkheid verder uitgebreid en kregen ze naast de zorg voor de CMF ook de verantwoordelijkheid voor het exterieurontwerp. Het productieontwerp werd vanuit Japan aangestuurd.

Gebouwd in Europa

Vooruitlopend op de populariteit van de eerste generatie Yaris, startte Toyota in oktober 1998 met de bouw van een nieuwe hightech productiefaciliteit in Valenciennes, Frankrijk, als aanvulling op de Yaris-productielijn van de Takaoka-fabriek. Vanaf het begin is TMMF ontworpen als een ‘groene, schone en slanke fabriek van de 21e eeuw’. De fabriek is 30% compacter vergeleken met een typische autofabriek uit die tijd. Daarmee heeft de fabriek een voorsprong om energiegebruik en emissies drastisch te verminderen.

De tien miljoenste

De 10 miljoenste auto – een Yaris GR SPORT in Dynamic Grey – rolde op 30 maart van de de productielijn bij TMMF. De auto wordt geleverd aan een Franse klant uit de regio Parijs.