Wereldpremière volledig nieuwe Toyota C‑HR

Toyota introduceert de nieuwe generatie Toyota C-HR. Met de looks van een concept car, een eigentijds interieur en de nieuwste hybridetechnologie is de nieuwe Toyota C-HR klaar om het succesverhaal van de auto vervolg te geven.

Ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Europa, volledig gericht op de Europese klant. Rond de jaarwisseling wordt de nieuwe Toyota C-HR in Nederland verwacht.



Een mijlpaal voor Toyota en het Europese C-SUV-segment. Dat betekende de lancering van de eerste Toyota C-HR. Het was een spectaculaire toevoeging aan een zeer concurrerende markt. Met zijn scherp gelijnde ontwerp vormde hij een duidelijk contrast met de conventionele SUV’s in het segment. De Toyota C-HR voegde een sterke emotionele dimensie toe aan Toyota in Europa. Klanten reageerden sterk en meer dan de helft noemde de styling van de auto als belangrijkste reden voor aankoop.