Vernieuwde Range Rover Evoque

De Range Rover Evoque is voor modeljaar 2024 aantrekkelijker dan ooit. Zijn charismatische, verfijnde karakter wordt verder versterkt dankzij aansprekende, nieuwe exterieurkleuren en -afwerkingen, toepassing van een nieuw zwevend 11,4-inch gebogen glazen touchscreen, nieuwe koplampen en achterlichten, en een herzien interieur met luxueuze materiaalkeuzes, inclusief een hoogwaardige ledervrije optie.

De vernieuwde Range Rover Evoque is in Nederland per direct bestelbaar vanaf € 64.463, inclusief de krachtige Range Rover Evoque P300e plug-in electric hybrid (PHEV) met een EV-actieradius tot 62 km4.

Highlights vernieuwde Range Rover Evoque

De minimalistische en toch krachtige uitstraling van het exterieur van de Range Rover Evoque wordt versterkt door een nieuwe grille en superslanke Pixel LED-koplampen1 met markante dagrijverlichting, die de lichtunits een technische, juweelachtige uitstraling geven. Nieuwe exterieurkleuren en -afwerkingen vormen een perfecte aanvulling op het optisch zwevende dak, de ononderbroken taillelijn en de verzonken portiergrepen die het design-DNA van de Range Rover Evoque bepalen.