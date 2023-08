Nissan verkoopt wereldwijd ruim 1 miljoen elektrische auto’s

Nissan Motor Co., Ltd. heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de verkoop van meer dan 1 miljoen elektrische auto’s wereldwijd, waarvan bijna een derde aan klanten in Europa.

Sinds de marktintroductie in december 2010 zijn er van de Nissan Leaf wereldwijd meer dan 650.000 exemplaren verkocht. Het model is momenteel in ongeveer 50 landen verkrijgbaar, waarvan Japan, de VS en Europa de belangrijkste zijn. Niet alleen oogst de Nissan Leaf waardering van klanten wereldwijd, ook heeft de auto talloze prestigieuze prijzen gewonnen.