Nissan zet ARIYA in winnende positie met nieuwe, scherpe prijzen

Verfijnde luxe, elegant design, sportieve prestaties en een bereik van meer dan 530 kilometer (WLTP): de Nissan ARIYA 87 kWh trekt niet voor niets grote belangstelling. Die interesse krijgt een extra impuls dankzij nieuwe prijzen. De Nissan ARIYA 87 kWh is er vanaf € 47.990, wat een prijsvoordeel is van maar liefst € 7.000.

Ook de allrounder ARIYA 63 kWh staat er nog beter voor dankzij een vanafprijs van € 44.990 wat neerkomt op een voordeel van € 3.000.



De Nissan ARIYA arriveerde in de zomer van 2022 in de showrooms in Nederland. Er is meteen grote belangstelling van klanten, fleetowners en media. Dit vertaalde zich in een groeiende stroom orders. De komst van de ARIYA e‑4ORCE met zijn vernuftige elektrische vierwielaandrijving doet hier nog een schepje bovenop. Om het succes van de ARIYA uit te bouwen, introduceert Nissan nieuwe, zeer scherpe prijzen. Elektrisch rijden zonder compromis is daarmee bereikbaarder voor een grotere groep automobilisten.