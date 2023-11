Nissan Hyper Force: visie op toekomstige volledig elektrische supercar

Nissan heeft op de Japan Mobility Show de Nissan Hyper Force onthuld, de laatste in de serie van vijf innovatieve conceptauto’s.

In de aanloop naar het Japanse evenement onthulde Nissan in de maand oktober iedere week een ‘Hyper’-concept, waarmee het merk zijn visie demonstreert ten aanzien van toekomstige behoeften en levensstijlen en hoe het daarop inspeelt om het leven van klanten te verrijken.



Makoto Uchida, President en CEO van Nissan: “De vijf conceptauto’s die op de Japan Mobility Show worden tentoongesteld, symboliseren de toekomst en belichamen onze bedrijfsmentaliteit ‘durven doen wat anderen niet doen’. We hebben onze EV-innovaties verder ontwikkeld en zijn verder gegaan dan mobiliteit om een duurzamere wereld te creëren. De EV-conceptauto’s symboliseren de toekomst van een schonere, veiligere en meer inclusieve wereld voor iedereen, zonder concessies te doen aan passies en dromen. Door de kracht van innovatie creëert Nissan een toekomst waarin iedereen kan genieten van mobiliteit.”