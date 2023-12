Toyota organiseert grote internationale tekenwedstijd voor kinderen: Toyota Dream Car Art wedstrijd

De wedstrijd loopt tot en met 31 januari 2024 en is voor kinderen tot en met 15 jaar.



Vliegende auto’s, auto’s met een groentetuin op het dak, onderwaterauto’s, auto’s waarin je ontspannen televisie kunt kijken en auto’s aangedreven door windmolens. In voorgaande edities kwamen de wildste droomauto’s voorbij. Toyota gelooft in de kracht van creativiteit en daagt kinderen dit jaar opnieuw uit om hun toekomstvisie te delen in de Toyota Dream Car Art wedstrijd.