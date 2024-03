Defender Rally Series staat in 2024 voor grootste en meest competitieve seizoen tot nu toe

De Defender Rally Series 2024 kent het grootste en meest competitieve deelnemersveld tot nu toe, met zestien equipes. Zowel beginnende als ervaren coureurs en hun navigatoren nemen het tegen elkaar op in het belangrijkste offroad-rallykampioenschap voor auto’s van hetzelfde model in het Verenigd Koninkrijk. De inschrijving voor 2024 is gesloten, maar inschrijven voor seizoen 2025 is al mogelijk – en daarvoor is veel belangstelling.

Elke speciaal geprepareerde Defender 90 in de Defender Rally Series 2024 heeft zijn eigen opvallende basiskleur voor de kenmerkende decoratie op alle rallyauto’s. Deze Defenders zijn nauw verwant aan het productiemodel en worden aangedreven door een 221 kW (300 pk) sterke Ingenium-benzinemotor (die overigens niet leverbaar is in Nederland), gekoppeld aan een ZF-achttrapsautomaat en hetzelfde geavanceerde All-Wheel Drive-systeem. De auto’s zijn voorzien van extra veiligheidsvoorzieningen, zoals racestoelen, brandblussers en een door de FIA goedgekeurde rolkooi. Alle mechanische aanpassingen, de inschrijvingen voor en ondersteuning tijdens de rally’s, alsmede de voertuiglogistiek worden verzorgd door een deskundig team van Land Rover’s partner en rallysportspecialist Bowler.

Bowler is sinds 2012 partner van Land Rover en sinds 2019 een dochteronderneming van Jaguar Land Rover. Het heeft een rijke geschiedenis in het bouwen en prepareren van Land Rovers voor rally’s en safarirally’s en heeft al talloze successen behaald.

Mark Cameron, Defender and Discovery Managing Director: “The Defender Rally Series showcase our highly capable all-terrain vehicles in the toughest environments. In true heroic spirit competitors take a new Defender 90 and, with only the lightest of specialist rally preparation, embark on a series of punishing challenges to test the durability of vehicle and crew. The Defender Rally Series is inspired by the adventure in the DNA of the brand and we are proud to be pioneers in this gruelling but exhilarating off-road championship.”

Calum McKechnie, General Manager, Bowler Motors: “The 2024 Defender Rally Series is our biggest yet, and will give every participant the opportunity to experience Defender at its very best, taking on some of the UK’s toughest, high-speed rally terrain. Combining the engineering integrity of showroom models with Bowler expertise and support provides the ultimate off-road racing package, allowing the drivers to simply arrive and drive. Every Defender 90 is prepared to the very highest standard and we are thrilled to start a new UK season.”

Het derde seizoen van de Defender Rally Series omvat zeven rally’s en begint op 2 en 3 maart 2024 in Wales. Elke rally van het seizoen kent zowel uitdagende als inspirerende aspecten, zodat de deelnemers hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen in een competitief deelnemersveld – ongeacht of ze nieuw zijn in de rallysport of ervaren coureurs die zich willen ontwikkelen in andere takken van de rallysport.

De coureurs hebben uiteenlopende autosportachtergronden: er doen beginners mee, en liefhebbers van speciale circuitdagen, maar ook ervaren coureurs uit de race- en rallysport. Een van de deelnemers aan de Defender Rally Series 2024 is voormalig Boyzone-lid Shane Lynch.

Kijk voor alle informatie over seizoen 2024 en om in te schrijven voor seizoen 2025 op www.bowlermotors.com.