Gelimiteerde oplage van 'design' Rolls-Royce Ghost Prism

120-jarige bestaan in 2024

De nieuwe Rolls-Royce, wordt in een gelimiteerd oplage van 120 auto's geleverd, verwijzend naar het 120-jarig bestaan van Rolls-Royce in 2024. 'De Ghost Prism belichaamt de voorkeuren van klanten uit de mode- en designindustrie, die steeds meer worden aangetrokken door donkere, neutrale tinten met felle kleuraccenten en is een bevestiging dat Ghost de puurste vorm van zelfexpressie is in de luxesector', zo meldt de autofabrikant dinsdag.

'Verlengstuk van de persoonlijkheid'

'Bij Rolls-Royce laten we ons leiden door de smaken en verlangens van onze klanten, die in veel gevallen wereldwijde trends bepalen in de mode- en luxesector. Ghost Prism is een verlengstuk van de persoonlijkheid van een specifieke groep van deze smaakmakers. Het innovatieve gebruik van donkere, neutrale tinten met subtiele kleurimpulsen in de auto plaatst Ghost stevig binnen het hedendaagse luxelandschap. Onze klanten zijn experts en kenners die precies weten wat ze willen; Ghost Prism viert de unieke relatie die we met hen hebben', aldus Anders Warming, Directeur Design, Rolls-Royce Motor Cars

Invloedrijke figuren in de internationale mode-, design- en superluxe gemeenschap

Veel Rolls-Royce klanten zijn invloedrijke figuren in de internationale mode-, design- en superluxe gemeenschap. Deze individuen passen hun professionele instincten, evenals hun persoonlijke wensen toe op hun Rolls-Royce. Op basis van de nauwe relatie die de ontwerpers van het merk hebben met deze klanten, hebben ze de vraag naar een opkomende esthetische beweging voorzien en de Rolls-Royce Ghost Prism gecreëerd.

Tijdloos statement

Geïnspireerd door de wereld van hedendaags design, toont Rolls-Royce Ghost Prism perfect afgewerkt, donkere, neutrale tinten die subtiel worden geaccentueerd met gedurfde kleuraccenten, wat resulteert in een tijdloos statement.

Het voorbeeld dat wordt getoond is Gunmetal Grey, dat een rijke minerale afwerking heeft, geproduceerd in een nauwgezet 10-stappenproces waarbij vier lagen verf zorgvuldig worden aangebracht, vervolgens 16 uur lang met de hand worden gepolijst.

Hoogglans Burnout

In plaats van de klassieke gepolijste roestvrijstalen afwerking van het merk, worden de grille en de achterklep van de auto getoond in hoogglans Burnout, een gerookte zwart-grijze tint. Om dit effect te bereiken, wordt elk metalen stuk voorbereid door de ambachtslieden van het merk: eerst wordt een licht schuurmiddel gebruikt over elk stuk om een 'basis' te bieden voor een slijtvaste primer, waarop vervolgens vier lagen Burnout-verf worden aangebracht.

Diep glanzende afwerking

Na uitharding worden deze stukken individueel gepolijst om ervoor te zorgen dat ze de hoogglans van de carrosserie van de auto evenaren. In lijn met de ingetogen esthetiek van Ghost Prism, hebben de voorkant en de zijkant van de auto een diep glanzende zwarte afwerking.

Keuze uit 4 gedurfde accentkleuren

Klanten hebben de keuze uit vier gedurfde accentkleuren - Turchese, Mandarijn, Forge Yellow of Phoenix Red - om hun gekozen exterieurkleur aan te vullen en het opvallende contrast te creëren dat centraal staat in deze hedendaagse ontwerpbeweging.

Remklauwen

De geselecteerde accentkleur wordt toegepast op de onderste bumperinzetstukken, remklauwen en coachline - een spaarzaam maar samenhangend gebaar dat de mechanische, aerodynamische en sculpturale elementen van Ghost overspant.

Bespoke Starlight Headliner

De subtiele kleurflitsen strekken zich verder uit naar het interieur van de auto, inclusief de 1.040 gekleurde 'sterren' in de Bespoke Starlight Headliner - elk afzonderlijk geplaatst in het leren canvas door geperforeerde gaten, nauwkeurig afgetekend en met de hand gestanst - die het interieur vullen met een zachte gloed.

Bijna eindeloos aantal Bespoke-kleurencombinaties

Terwijl klanten het interieur kunnen voorzien van een bijna eindeloos aantal Bespoke-kleurencombinaties, is elke Ghost Prism een levendig kleurenpalet, in tegenstelling tot de gedurfde uitstraling van het exterieur van de auto.

Limited: 120 stuks

Er zijn wereldwijd slechts 120 exemplaren van Ghost Prism beschikbaar, een subtiele verwijzing naar 2024 als het 120-jarig bestaan van Rolls-Royce Motor Cars. Ghost Prism is leverbaar via de Nederlandse Rolls-Royce-importeur CITO MOTORS in Eindhoven.