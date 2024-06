Toyota Nederland daagt Eco-Runner Team Delft uit voor nieuw wereldrecord lange afstand rijden op waterstof op openbare weg

In 2021 behaalde Toyota een wereldrecord voor de langste afstand op een volle tank waterstof op de openbare weg. Toen reden twee hypermilers 1.360 km in de Verenigde Staten in een Toyota Mirai op een volle tank. Dit is ruim twee keer de officiële WLTP-actieradius van de Mirai.