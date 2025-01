Hoe kun je geld verdienen aan een oude auto-accu?

Een oude auto-accu heeft meer waarde dan je wellicht denkt. Door het onderdeel op de juiste manier in te leveren, draag je bij aan een beter milieu en krijg je er mogelijk een financiële vergoeding voor. In dit artikel bespreken we hoe je als auto-eigenaar je oude accu kunt inleveren, welke voorbereidingen daarbij komen kijken, en waar je dit in Nederland kunt doen. Daarnaast belichten we de economische en milieutechnische aspecten van het recyclen van autobatterijen.

Waarom je oude auto-accu inleveren?

Zoals onder andere AUTODOC-specialisten beweren, bevat de accu van een auto schadelijke stoffen die problemen kunnen veroorzaken voor zowel de gezondheid als het milieu in het algemeen. Het is dan ook beter om de batterij in te leveren bij een bedrijf dat onderdelen op een veilige manier ontmantelt en auto's op een verantwoorde manier demonteert.

Voorbereiding voor het inleveren van je accu

Voordat je de accu van je KIA Picanto of een andere wagen inlevert, is het belangrijk om deze op de juiste manier te verwijderen en te vervoeren:

1. Veiligheid eerst: Draag beschermende handschoenen en zorg ervoor dat de auto uitgeschakeld is voordat je begint.

2. Accu verwijderen: Koppel eerst de negatieve pool (meestal zwart) los, gevolgd door de positieve pool (rood). Verwijder vervolgens de bevestigingsklemmen en til de accu voorzichtig uit de auto.

3. Controleer op lekkages: Als de accu lekt, plaats deze dan in een lekvrije container om morsen tijdens het transport te voorkomen.

Waar kun je je oude accu in Nederland inleveren?

Er zijn verschillende locaties waar je je oude auto-accu kwijt kunt:

• Milieustraten: De meeste gemeenten hebben milieustraten waar je oude accu's kunt afgeven. Dit is een milieuvriendelijke optie.

• Autodemontagebedrijven: Bedrijven die zijn aangesloten bij Auto Recycling Nederland (ARN) nemen auto-accu's kosteloos in. Je kunt hier terecht voor verantwoorde recycling.

• Schroothandelaars en metaalrecyclingbedrijven: Sommige bedrijven bieden een vergoeding voor oude accu's, afhankelijk van het gewicht en de actuele loodprijs. De vergoeding kan variëren, maar ligt vaak rond de € 0,45 tot € 0,50 per kilogram.

Economische en milieuvoordelen van accu-recycling

Het recyclen van auto-accu's biedt zowel economische als ecologische voordelen:

• Economisch voordeel: Het lood uit oude accu's wordt teruggewonnen en gebruikt voor de productie van nieuwe accu's. Meer dan 80% van het lood dat de importeur Ecobat levert, is afkomstig van recycling.

• Milieuvoordeel: Door accu's te recyclen, wordt voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Bovendien vermindert het de behoefte aan nieuwe grondstoffen, wat bijdraagt aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Levensduur van verschillende accutypen

Volgens gegevens van autodoc.nl bedraagt het vervangingsinterval voor AGM- en EFB-accu's 2 tot 3 jaar, terwijl gel-accu's een verwachte levensduur van 3 tot 5 jaar hebben.

Het inleveren van je oude auto-accu is niet alleen goed voor het milieu, maar kan je ook een financiële vergoeding opleveren. Door de accu op de juiste manier te verwijderen en in te leveren bij een erkend inzamelpunt, draag je bij aan een duurzamere wereld en profiteer je zelf van de economische voordelen.