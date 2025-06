Nieuwe hybride Toyota Aygo X: nog leuker en efficiënter

Toyota elektrificeert de Aygo X: eerste full hybrid in zijn segment. Zeer lage CO2-uitstoot van 86 gram per kilometer.

Nieuwe materialen en productietechnieken zorgen voor een kleinere CO2-voetafdruk. Meer vermogen en snelle acceleratie in combinatie met een wendbaar weggedrag voor nog meer rijplezier. Geheel nieuw vooraanzicht voor een elegante, sportieve look.

Spectaculaire nieuwe GR SPORT-uitvoering maakt hybride Aygo X dynamischer en stoerder



De nieuwe Toyota Aygo X tilt rijplezier en efficiëntie naar een hoger niveau en is voor het eerst leverbaar met Toyota’s geavanceerde hybridetechnologie. De nieuwe Aygo X biedt een perfecte combinatie van toegankelijkheid, dynamisch weggedrag, design en geavanceerde veiligheidssystemen. Begin 2026 wordt de nieuwe Aygo X verwacht in Nederland.

De Toyota Aygo X – ontworpen en geproduceerd in Europa – is gemaakt voor het Europese stadsleven. Als opvolger van de populaire Aygo was de Aygo X direct een hit bij de introductie. Toyota heeft sinds de auto in 2022 verscheen al meer dan 287.000 exemplaren in Europa verkocht.