KGM Torres nu ook met full-hybrid aandrijflijn

Deze nieuwe hybride-versie koppelt een gunstig brandstofverbruik aan soepele en krachtige prestaties. Voor KGM is de komst van het nieuwe model belangrijk om zijn marktpositie te versterken. Samen met de al langer leverbare, volledig elektrische Torres EVX en de Musso EV pick-up verdubbelt het modelaanbod in Nederland.

De KGM Torres Dual-Tech Hybrid is even ruim als zijn elektrische evenknie, de EVX, met een lengte van 4.705 mm, breedte van 1.890 mm en hoogte van 1.720 mm (incl dakrails). De voorzijde met de donkere en opvallende grille zorgt voor een stoer en robuust voorkomen. De C-stijlen en dakrails zijn in zwart uitgevoerd, wat goed aansluit bij de donker getinte achterste zijruiten.