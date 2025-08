Toyota maakt alle prijzen bekend van nieuwe batterij-elektrische bZ4X: vanaf 39.995 euro

De prijzen van de nieuwe bZ4X beginnen bij 39.995 euro voor de – tijdelijk extra scherp geprijsde – Active Limited Edition. De nieuwe bZ4X is per direct te bestellen.

In alle opzichten is de nieuwe Toyota bZ4X verder verfijnd. Het exterieurdesign is aerodynamischer en tegelijkertijd herkenbaarder, dankzij het “hammerhead”-frontdesign. Het interieur is volledig herzien, met een strakker design, slimme opbergmogelijkheden en standaard een 14 inch groot display met hoge resolutie voor het multimediasysteem en de navigatie.