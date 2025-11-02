Toyota C-HR Black Edition

Duister, elegant en binnenkort in Nederland. De stoere Toyota C-HR Black Edition is leverbaar als Hybrid 140 en als Plug‑in Hybrid 220.

De prijzen beginnen bij 44.995 euro. In december worden de eerste exemplaren in Nederland verwacht.

Zwart voert de boventoon bij de nieuwe Toyota C‑HR Black Edition. Met een carrosserie in zwart metallic, volledig zwarte 19‑inch wielen, liquid black details op de voor- en achterbumper en zijskirt: de Toyota C‑HR Black Edition is duister en stoer.

