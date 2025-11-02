CITROËN AMI DARK SIDE

De elektrische stadsauto toont voor het eerst zijn donkere kant dankzij een volledig zwarte kleurstelling, verlevendigd met witte grafische accenten. De AMI Dark Side is te bestellen voor €8.890 en wordt vanaf januari 2026 geleverd.

DARK SIDE: DE AMI KRIJGT EEN STOER RANDJE

Citroën blijft met de AMI grenzen verleggen binnen de micromobiliteit. Al vijf jaar verandert de AMI het straatbeeld met een volwassen, robuuste stijl en een vriendelijke ‘lach’ aan de voorkant. Sinds zijn debuut in 2020 is de AMI uitgegroeid tot een populaire oplossing voor lichte stadsverplaatsingen. Iedereen vanaf een leeftijd van 16 jaar met AM- of B-rijbewijs kan van de AMI genieten. Het model biedt emissievrij rijplezier, heeft twee zitplaatsen, is eenvoudig te bedienen en kan tot 45 km/u rijden. De actieradius bedraagt tot 75 kilometer.