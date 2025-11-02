Hoe AI de rijervaring in de Hyundai IONIQ 9 verbetert

Met de lancering van de IONIQ 9 zet Hyundai een nieuwe standaard voor kunstmatige intelligentie in een productieauto.

Als vlaggenschip van de IONIQ-familie toont de elektrische zevenzitter hoe slimme technologieën niet alleen de rijervaring verbeteren, maar ook de interactie tussen bestuurder, passagiers en voertuig ingrijpend veranderen. Van spraakbesturing met generatieve AI tot voorspellende systemen en ‘Over‑The‑Air’-updates: de IONIQ 9 belichaamt de toekomst van AI‑gedreven mobiliteit.