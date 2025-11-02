Jaguar TCS Racing begint met vernieuwd team en opvallende livery aan nieuw tijdperk in Formule E

Jaguar TCS Racing start zijn tiende Formule E-seizoen met een frisse koers. Een nieuwe Team Principal, een krachtig rijdersduo, een nieuwe testrijder en een vernieuwde Jaguar I-TYPE 7 markeren de start van een nieuw tijdperk voor het team.

De auto, met zijn kenmerkende zwart-wit-goudkleurige design, debuteert tijdens de officiële test voor het ABB FIA Formula E World Championship 2025-2026 in Valencia. Jaguar zet ook komend seizoen weer vol in op succes, innovatie en een CO2-neutrale toekomst.

De nieuwe livery van de Jaguar I-TYPE 7 is een evolutie van het kenmerkende teamdesign. De kleurencombinatie van zwart, wit en goud is behouden, maar verfijnd met gedurfde geometrische accenten die de vooruitstrevende visie van Jaguar onderstrepen. De Jaguar I-TYPE 7 won het afgelopen elfde seizoen van het Formule E-wereldkampioenschap zes races voor Jaguar TCS Racing en één voor klantenteam Envision Racing, waarmee het de succesvolste auto van het GEN3 Evo-tijdperk is.