nieuwe Toyota bZ4X Touring vanaf 48.995 euro

Toyota maakt vandaag alle prijzen bekend van de veelzijdige Toyota bZ4X Touring. De ruime SUV combineert kracht, comfort en een avontuurlijk karakter. De nieuwe bZ4X Touring is te bestellen vanaf 48.995 euro. In april 2026 worden de eerste exemplaren in Nederland verwacht.

Efficiënt en krachtig doordeweeks en ruim en praktisch voor in het weekend. Met de nieuwe bZ4X Touring biedt Toyota een auto die voldoet aan de eisen van een actieve levensstijl of die kan dienen als ruim en flexibel vervoermiddel voor het hele gezin. De bZ4X Touring wordt leverbaar als Dynamic, als Dynamic AWD en als Executive AWD.