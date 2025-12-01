Rijden met de nieuwe Renault Clio: de compacte hatchback met superkrachten

Bij elke nieuwe generatie definieerde de Renault Clio de normen in het B-segment opnieuw. Dit gebeurde steeds met als doel beter in te spelen op veranderende behoeften van klanten. De nieuwe Renault Clio – die vanaf november te bestellen is – zet die benadering actief voort.

De Clio is vanaf de eerste generatie – die van 1990 – een bestseller. Succes zit dan ook in het DNA van het model.

Toch bracht elke generatie van de Clio haar eigen revolutie teweeg en zette het model steeds de toon. De eerste generatie van de Clio was de eerste stadsauto die voldeed aan de normen van grotere auto’s uit hogere segmenten. In Frankrijk werd dit krachtig verwoord met de slogan “tout d’une grande” – vrij vertaald: “alle kwaliteiten van een grotere auto”. Die slogan bleek ook op te gaan voor latere generaties, ondanks hun verschillende karakters.

De Clio II bood een meer ‘coconachtige’ ervaring op het gebied van design en comfort. De Clio III bracht de beleving van kwaliteit op een ongekend niveau in het B-segment en introduceerde moderne voorzieningen, zoals het Carminat Tom-navigatiesysteem. De Clio IV zorgde voor een designdoorbraak met zijn warme, sensuele lijnen. Die benadering was nog verder uitgewerkt in de Clio V, met een baanbrekend interieurontwerp dat was opgebouwd rond een centraal display, gelijktijdig met de opkomst van multimedia. Nu luidt Clio VI opnieuw een revolutie in, zowel vanbinnen als vanbuiten.

Het succes van de Clio in de afgelopen 35 jaar is ook te danken aan de geavanceerde aandrijflijnen, die altijd aansloten op de eisen van hun tijd. De 1,5-liter dCi-dieselmotor, geïntroduceerd in Clio II, geldt nog steeds als maatstaf binnen zijn categorie. Op zijn beurt was de full hybrid E-Tech aandrijflijn van de vijfde generatie Clio bijzonder succesvol. Die was goed voor 30% van de verkopen in Europa.

In totaal zijn er wereldwijd bijna 17 miljoen exemplaren van de Clio verkocht, verspreid over 120 landen. Daarmee is het de bestverkochte Franse auto aller tijden.

