Productie van nieuwe hybride Toyota Aygo X van start

Toyota Motor Europe (TME) is begonnen met de productie van de geheel nieuwe hybride Toyota Aygo X bij Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ).

Toyota's meest toegankelijke model in Europa, de hybride Aygo X, debuteert als de eerste volledige hybride in het A-segment. Begin december wordt de nieuwe Aygo X in Nederland verwacht.

Met de introductie van de hybride Aygo X biedt Toyota nu geëlektrificeerde opties in alle kernsegmenten in Europa. De nieuwe Aygo X biedt de laagste CO₂-uitstoot van alle niet-oplaadbare auto's op de markt* – en maakt hybridetechnologie toegankelijker dan ooit.