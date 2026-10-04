Nieuwe Renault Megane E-Tech electric vanaf € 35.990,-

Het model bouwt voort op de sterke punten van zijn voorganger met een vernieuwd design, een efficiëntere elektrische aandrijflijn en uitgebreidere connectiviteits- en comfortvoorzieningen. Dankzij een nieuwe LFP-batterij, snellere laadmogelijkheden en innovatieve technologieën biedt de nieuwe Renault Megane E-Tech electric een nog completere elektrische rijervaring. De nieuwe Megane E-Tech electric is per direct te bestellen vanaf € 35.990,-.

