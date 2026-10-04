Peugeot 208 en 2008 Envy bieden stijl, extra uitrusting en klantvoordeel

PEUGEOT breidt het aanbod van de 208 en 2008 uit met de speciale Envy-uitvoering. Deze bouwt voort op het ALLURE-uitrustingsniveau en voegt exclusieve designdetails en extra comfort toe.

Beide modellen krijgen bovendien een nieuwe metallickleur: Vert Alvao voor de 208 ENVY en Bleu Nazare voor de 2008 ENVY. De Envy-uitvoering is verkrijgbaar met verschillende aandrijflijnen.



Extra uitstraling voor 208 en 2008

Met de Envy-uitvoering geeft PEUGEOT de 208 en 2008 een onderscheidend karakter. De uitvoering is gebaseerd op de ALLURE-uitvoering en combineert deze uitgebreide standaarduitrusting met specifieke designaccenten en meer comfort.

De twee nieuwe carrosseriekleuren vormen een belangrijk kenmerk. De 208 Envy krijgt de nieuwe metaalkleur Vert Alvao, die als enige op deze uitvoering zonder meerprijs wordt aangeboden.* De carrosseriekleur wordt gecombineerd met een contrasterend glanzend zwart dak. Daarnaast zijn Agueda Yellow, Okenite White, Artense Grey, Selenium Grey en Perla Nera Black leverbaar tegen meerprijs op de 208 Envy.