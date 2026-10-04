zondag, 4. oktober 2026 - 09:07 Update: 04-10-2026 09:08
Volledig nieuwe Hyundai TUCSON combineert sportief design, geavanceerde aandrijftechniek en slimme connectiviteit.
Foto: Hyundai
Amsterdam
Hyundai heeft de volledig nieuwe TUCSON onthuld. Deze SUV in het C‑segment komt met geavanceerde geëlektrificeerde aandrijflijnen en een infotainmentsysteem van de volgende generatie, genaamd Pleos Connect.
De TUCSON biedt meer ruimte, extra rijcomfort, gebruiksgemak en veelzijdigheid. Een extra dynamisch vormgegeven uitvoering van de volledig nieuwe TUCSON beleeft zijn debuut tijdens de Paris Motor Show op 12 oktober 2026. Details voor de Nederlandse markt worden in een later stadium bekendgemaakt.