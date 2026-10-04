Citroën pakt groots uit op Paris Motor Show 2026

Op de Paris Motor Show 2026 nodigt Citroën pers en publiek uit op zijn 850 m² grote stand. Deze is van 12 tot en met 18 oktober te vinden in hal 4 van Porte de Versailles. Daar zijn de vele facetten van het Citroën-gamma te ontdekken, van de nieuwste modellen tot speciale uitvoeringen.

Een van de hoogtepunten is de onthulling van een nieuwe, uitgesproken conceptcar die rechtstreeks is geïnspireerd op de iconische 2 CV. Naast de tentoongestelde modellen brengt Citroën zijn stand gedurende de hele autoshow tot leven met een programma vol activiteiten, ontmoetingen en bijzondere momenten die een frisse blik op het merk bieden.

Xavier Chardon, CEO van Citroën, zegt: "Citroën neemt met veel plezier deel aan dit grote autofeest. Met een volledig vernieuwd gamma, een nieuwe generatie Formule E-auto's en conceptcars die nieuwe mogelijkheden verkennen om elektrische mobiliteit eenvoudiger, toegankelijker en aantrekkelijker te maken, tonen we een visie die trouw blijft aan onze historie en tegelijkertijd volop op de toekomst is gericht. Omdat Citroën bovenal een toegankelijk en levendig merk is, willen we die visie met het publiek delen op een stand die is ingericht als een echte ontmoetingsplek en gedurende de hele autoshow bruist van de activiteiten."