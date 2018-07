Frankrijk maakt zich op voor Zwarte Zaterdag

De files staan niet alleen richting het zuiden, ook terugkerende vakantiegangers moeten veel geduld hebben. De drukte komt vrijdag 3 augustus rond het middaguur al op gang. Pas laat in de avond zal de rust op de meeste wegen zijn weergekeerd.

Op zaterdagochtend staan er al files voordat de zon goed en wel is opgekomen. De grootste knelpunten zijn de A6/A7 door de Rhônevallei, de A10 tussen Parijs en Tours en verderop richting Bordeaux. Ook rekent de ANWB op een lange wachttijd bij de Mont Blanctunnel in de N205 op de grens met Italië.

Wie de ergste drukte op de weg wil vermijden doet er goed aan om zaterdag pas na 10.00 uur uit Nederland te vertrekken. Nog beter is het om pas op zondag op weg te gaan. Via een alternatieve route door Frankrijk naar het zuiden (de A20, de A71) helpt ook.

In Duitsland wordt het eveneens erg druk, vooral op de wegen rond Stuttgart, Neurenberg en München. Maar ook in het noorden bij Bremen en Hamburg. Talloze wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel extra vertraging.

In Oostenrijk moeten automobilisten vooral zaterdag geduld hebben. Vooral op de Fernpasroute (B179) in Tirol en op de A10 Salzburg-Villach. Ook de Karawankentunnel naar Slovenië is een berucht knelpunt naar het zuiden.

In Zwitserland vormt de St. Gotthardtunnel (A2) de belangrijkste flessenhals. In de nacht van vrijdag op zaterdag lost de file daar waarschijnlijk niet op. Op zaterdag kan de wachttijd in beide richtingen tot ruim twee uur oplopen.

Ook in Italië barst het vakantieseizoen komend weekend los. De grootste drukte is er op de A14 bij Bologna naar het zuiden, de A22 bij Trento, de wegen rond de Noord-Italiaanse meren en richting Middellandse- en Adriatische kust.

In Nederland zorgen vooral werkzaamheden en evenementen voor vertraging. Zo is bij Arnhem de A12/A50 naar het westen dicht tot en met 5 augustus. Hier moeten terugkerende vakantiegangers rekening mee houden en beter een andere route kiezen, zoals de A1 of de A67. Het centrum van Amsterdam zal zaterdag 4 augustus met de auto lastig bereikbaar zijn vanwege de Canal Parade. De organisatie verwacht honderdduizenden bezoekers.