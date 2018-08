Reddingsschip Aquarius kan geredde migranten niet kwijt

De Aquarius is het reddingsschip, dat door SOS MEDITERRANEE en Artsen zonder Grenzen samen wordt gerund, in reactie op de aanhoudende humanitaire crisis in de Middellandse Zee. Beide organisaties doen nu een dringend beroep op de Europese regeringen om, in overeenstemming met het internationaal zeerecht, zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde plaats van veiligheid toe te wijzen. Zo kunnen de geredde mensen van boord en kan de Aquarius doorgaan met de bieden van noodzakelijke humanitaire hulp op de Middellandse zee.



Op vrijdagochtend 10 augustus redde de Aquarius 25 mensen die ronddobberden op een kleine houten boot zonder motor aan boord. Later die dag zag de Aquarius een tweede overvolle houten boot met daarop 116 mensen, waaronder 67 alleenreizende kinderen. Hoewel de medische toestand van de mensen voorlopig stabiel is, zijn veel van hen extreem zwak en ondervoed.



Tijdens beide reddingsoperaties heeft de Aquarius alle relevante autoriteiten op de hoogte gebracht van haar activiteiten, waaronder het Libische gezamenlijke reddings- en coördinatiecentrum (JRCC). Deze verklaarde de coördinerende autoriteit te zijn voor de reddingen. Het Libische JRCC informeerde de Aquarius dat het geen veilige have zou aanwijzen en gaf de Aquarius de opdracht om een veilige haven aan te vragen bij een andere centra. In elk geval wordt Libië niet erkend als een plaats van veiligheid. Mensen die worden gered in de internationale wateren van de Middellandse Zee mogen niet worden teruggestuurd naar Libië, maar moeten overgebracht worden naar een veilige plaats, in overeenstemming met internationale en maritieme wetgeving. Als zodanig koerst de Aquarius nu naar het noorden.



"Europese regeringen hebben hun uiterste best gedaan om het Libische JRCC te ondersteunen, maar de gebeurtenissen van vrijdag laten zien dat ze niet in staat zijn om een ​​redding volledig te coördineren," zei Aloys Vimard, de projectcoördinator van Artsen zonder Grenzen aan boord van Aquarius. "Een redding is pas voltooid als er een plaats is waar mensen van boord kunnen gaan. Het Libische JRCC heeft ons duidelijk gezegd dat zij deze niet zullen verstrekken. Bovendien hebben ze Aquarius niet geïnformeerd over boten in nood waarvan zij op de hoogte waren, ondanks het feit dat wij in de buurt waren en onze hulp aanboden. Gelukkig hebben we deze boten in nood zelf gezien.”



De geredde mensen aan boord vertelden onze teams dat ze vijf verschillende schepen tegen zijn gekomen die hen niet hielpen, voordat ze werden gered door Aquarius. Het lijkt erop dat het principe van het verlenen van bijstand aan personen in nood op zee nu in het geding is.



SOS MEDITERRANEE en Artsen zonder Grenzen roepen opnieuw alle Europese regeringen en hun relevante maritieme reddings-autoriteiten op om de ernst van de humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied te erkennen en snel toegang te verlenen tot de dichtstbijzijnde veilige locatie. En daarnaast om op de centrale Middellandse Zee de broodnodige humanitaire hulp te bieden in plaats van te belemmeren.