Chauffeur in shock na ontsnapping aan de dood

Een van de opvallende foto's van de ramp met de brug vanochtend in het Italiaanse Genua is wellicht het beeld van de vrachtwagen die vlak voor de afgrond tot stilstand is gekomen.

De chauffeur en zijn bijrijder hadden letterlijk een engeltje op hun schouder. De chauffeur beseft dat hij ter nauwe nood aan de dood is ontsnapt. Een paar meter doorgereden en ze waren 45 meter naar beneden gestort. Beide zijn na de ramp van de brug gehaald en opgevangen. ''De chauffeur is in shock en kan momenteel niet praten over het incident.''

Woensdagmiddag is bekend gemaakt dat zeker 22 mensen zijn overleden, maar verwacht wordt dat het aantal nog gaat oplopen.