Strafvervolging in zaak dodelijk mastongeluk

Het ongeval met de mast vond plaats op het schip de Amicitia in de haven van Harlingen op 21 augustus 2016. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het ongeval is veroorzaakt door houtrot aan de voorste mast waardoor de mast is afgebroken. Het afgebroken gedeelte van de mast inclusief tuigage is op de lichamen van drie passagiers gevallen. Ten gevolge hiervan zijn de slachtoffers overleden. De 53-jarige eigenaar en schipper is verantwoordelijk voor het onderhoud van het schip en is in deze nalatig gebleven. Het Openbaar Ministerie vervolgt de eigenaar van het schip dan ook voor dood door schuld.

De behandeling van de strafzaak is gepland op 16 november 2018 bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Leeuwarden.