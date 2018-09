Drie Nederlanders op Brussels Airport opgepakt vanwege drugssmokkel

Dit meldt persbureau Belga na berichtgeving van parket Halle-Vilvoorde, zo weet het AD. Zaterdag werd een 72-jarige man gearresteerd die vanuit Aruba in Brussel landde. Hij bleek zo'n 80 bolletjes te hebben geslikt. Een 23-jarige Nederlander werd betrapt op het smokkelen van 27 kilogram XTC en een 24-jarige Nederlandse had 2 kilo cocaïne bij zich. De 23-jarige Nederlander wilde net vertrekken naar Punta Cana in de Domenicaanse Republiek. Hij had zijn xtc-pillen verstopt in de dubbele bodem van twee koffers. De 24-jarige vrouw landde zondagochtend met een vlucht uit de Dominacaanse Republiek. De twee kilo cocaïne zat verstopt in haar bagage. De drie Nederlanders zullen in Belgiëworden voorgeleid aan de onderzoeksrechter.