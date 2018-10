Marine vangt 900 kilo drugs bij Aruba

Patrouilleschip Zr. Ms. Friesland heeft ten noorden van Aruba een bootje met 900 kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde na een 7 uur durende achtervolging in de nacht van donderdag 20 september. In het belang van het onderzoek maakt Defensie de drugsvangst pas vandaag bekend.

De NH90-boordhelikopter van het marineschip merkte de zogenoemde go fast op tijdens een patrouille. De bemanning zag een grote hoeveelheid pakketten aan boord. De Friesland en de heli zetten direct de achtervolging in en probeerden het bootje tot stoppen te dwingen. Een Dash-8 vliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied assisteerde.

Waarschuwingsschoten

Stopsignalen en zelfs waarschuwingsschoten van de NH90 hadden echter geen effect. De Friesland lanceerde daarom een van zijn snelle onderscheppingsboten, de FRISC. Toen die samen met de heli dichterbij kwam, gooiden de opvarenden pakketten drugs overboord. De bemanning van de FRISC visten die vervolgens uit het water, terwijl de NH90 het bootje bleef achtervolgen.

Boordschutter

Met gericht vuur schakelde de boorschutter van de heli de buitenboordmotoren van de go fast uiteindelijk uit. Pas daarna gaf de bemanning zich over. De 4 opvarenden zijn aangehouden en overgedragen aan de autoriteiten.

Anti-drugsoperaties

Zr. Ms. Friesland is momenteel stationsschip in de West. Anti-drugsoperaties is een van de hoofdtaken van Defensie in het Caribisch Gebied.