DierenPark Amersfoort krijgt bezoek van tientallen eekhoorns

Nu de herfst in volle gang is, staan bezoekers van DierenPark Amersfoort tientallen kleine verrassingen te wachten. Overal in het park springen eekhoorns rond om de laatste nootjes in te slaan voor de winter begint. “Naast dieren als olifanten, de rode panda en giraffen kunnen bezoekers nu dus ook heel goed dit diersoort spotten”, vertelt dierverzorger Bas Aalders.

DierenPark Amersfoort ligt middenin de bossen, waardoor de rode eekhoorns het park goed weten te vinden. “Dagelijks worden wij verblijd met de komst van deze kleine dieren met hun roodbruine pluimstaart”, vertelt Bas. “Een leuke verrassing voor onze bezoekers, die vaak even blijven kijken hoe de eekhoorns in het park spelen, nootjes van de grond pakken en snel weer de boom in klimmen. Ik zie de eekhoorntjes elke dag, maar het verveeld nooit.”

Eekhoorns zijn in de herfstperiode erg druk met het aanleggen van hun wintervoorraad. “Daardoor zijn de diertjes deze dagen extra goed te zien, vooral voor bezoekers die vroeg in de ochtend komen of aan het eind van de middag in het park rondlopen. Bezoekers hebben deze herfstvakantie dus zeker een kans om deze dieren te spotten”, aldus Bas. Samen met de bladeren die in de meest uiteenlopende kleuren zijn gehuld en de paddenstoelen maken de eekhoorntjes het herfstplaatje compleet in het bosrijke DierenPark Amersfoort.