Man uit Putten verdronk in Israël toen hij twee kinderen wilde redden

De man verdronk toen hij twee kinderen uit zee probeerde te redden. Dit melden mensen uit de omgeving van het slachtoffer, zo schrijft Omroep Gelderland. De Puttenaar was met zijn vrouw en een gezelschap van de Andreaskerk op studiereis in Israël. De predikant van de kerk organiseert deze reis jaarlijks. Op de laatste dag van de reis tijdens een strandbezoek in Tel Aviv kwamen de Puttenaar en de dominee van de kerk in actie toen ze zagen dat twee kinderen in zee in de problemen raakten. De zee staat daar bekend om zijn sterke stroming. De Puttenaar verdween tijdens de reddingsactie onder water en werd uiteindelijk teruggevonden door een gealarmeerde boot. Voor hem kwam de hulp te laat. De kinderen konden uit zee worden gered. De dominee kwam korte tijd in het ziekenhuis terecht, omdat hij door de woeste golven tegen rotsen was geslagen. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis weer verlaten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag de dood van een Nederlander in Israël bevestigd.