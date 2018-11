Afgebrande scooter is scooter schietpartij Rechthuislaan

Voor zover nu duidelijk is, stapte de schutter van een scooter af in de Katendrechtsestraat. De bestuurder reed door terwijl de schutter de Rechthuislaan inliep en een groepje mannen onder vuur nam. Het slachtoffer werd daarbij dodelijk getroffen. Aan het einde van de Rechthuislaan stapte de schutter weer achterop de scooter en reden zij via de Tolhuislaan weg. Na het verlaten van Katendrecht is de scooter de Maashaven Oostzijde opgereden, over de Dordtselaan naar de Mijnsherenlaan. De scooter is het laatst gezien op het Mijnsherenplein. De plek aan de Schulpweg waar de uitgebrande scooter is gevonden is inmiddels gezocht naar mogelijke sporen van de daders. Dit is onder andere gedaan met behulp van een zogenoemde ‘explohond’: een hond getraind op het vinden van vuurwapens en munitie. Er is geen vuurwapen aangetroffen.