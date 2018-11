'Asia Bibi vrijgelaten en onderweg naar Nederland'

Asia Bibi, de christelijke vrouw die acht jaar in een Pakistaanse gevangenis in een dodencel zat, is vrijgelaten.

Haar advocaat Saif-ul-Malook zegt in een bericht aan het Agence France-Presse dat hem verteld is dat Asia Bibi inmiddels in het vliegtuig zit, maar niemand nog weet waar het zal landen. Dit meldt de Britse krant The Independent.

Asia Bibi werd beschuldigd van godslastering. Maar het hooggerechtshof in Pakistan sprak haar vorige week vrij. Bij de extremistische islamitische groepering Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) leidde dat tot felle protesten. Bibi's advocaat die ook voor zijn leven moest vrezen vanwege deze extremistische islamitische groepering is inmiddels in Nederland aangekomen. Hij wist naar Nederland te komen met hulp van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Inmiddels heeft BBC's Shehzad Malik bevestigd dat Asia Bibi uit Pakistan is gevlucht en onderweg is naar Nederland samen met haar familieleden.

CNN: Asiel aangevraagd in Nederland

CNN meldt dat Asia Bibi asiel heeft aangevraagd in Nederland voor haar zelf, haar man en haar twee dochters. Bronnen bij de veiligheidsdiensten in Pakistan lieten donderdag aan CNN weten dat Asia Bibi vandaag uit haar cel was gehaald en naar een geheime plaats in een ander deel van Pakistand was overgebracht.

CU: Bibi naar Europa onderweg

De bewering van CNN wordt nog niet bevestigd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie wil in het belang van de zaak er niets over zeggen. Het Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie zegt met grote stelligheid dat Bibi naar Europa onderweg is. Hij baseert zich op verschillende bronnen in Pakistan en op de advocaat van Bibi, die sinds kort in Nederland is. Voordewind kan niet bevestigen dat Bibi op weg is naar Nederland. Verschillende landen hebben haar asiel aangeboden.