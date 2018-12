Verdachte neersteken drie vrouwen aangehouden

Volgens Bild kwam de politie de man op het spoor na een DNA-match. Na zijn aanhouding is de man in hechtenis genomen en zal worden gehoord.

Vrijdag raakten drie vrouwen gewond, waarvan twee ernstig. Zij waren alle drie gestoken met een mes. Verder details heeft de politie nog niet vrijgeven. In de loop van zondag zal een persconferentie worden gehouden.

#Festnahme SOKO Johannis



Drei verletzte Frauen nach Angriff durch Unbekannten in #Nürnberg #Johannis. Ein 38-jähriger Mann wurde festgenommen. Er sitzt in #Untersuchungshaft.#Pressekonferenz am Sonntag, 16.12.2018, 12:30 Uhr.



