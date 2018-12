Duitsland op scherp om mogelijke aanslag op luchthaven

In Duitsland zijn de vliegvelden in opperste paraatheid. De Duitse politie heeft de beveiliging op veel luchthavens opgeschroefd. Er is door de politie nog geen verklaring gegeven waarom deze maatregelen zijn genomen, maar volgens Duitse media heeft een groep van vier mannen plannen voor een aanslag op een luchthaven in Zuidwest-Duitsland.

Rechercheurs hebben een groep van mogelijke terreurverdachten in het vizier gekregen. Het zou gaan om vier mannen die op Stuttgart Airport aan het spioneren zijn geweest. Op camerabeelden werd vastgelegd hoe meerdere personen zich daar verdacht ophielden. Dat het spioneren verband houdt met terroristische motieven kan niet worden uitgesloten. De politie vreest dat ze daarvoor aan 'het verkennen' waren. Dit meldt de Duitse omroep ARD.

Aanwijzing Marokkaanse inlichtingendienst

Volgens de ARD weet de politie wie het zijn, op basis van informatie van de Marokkaanse inlichtingendienst. De Marokkaanse inlichtingendienst was uiterst concreet Het zou gaan om personen die in Europa onderweg zijn om in het Frans-Duitse grensgebied een zelfmoordaanslag te plegen. Met een luchthaven als doel. De aanwijzing vanuit Marokko bevatte ook namen waarmee de politie aan de slag kan en ook aanvullende informatie. Bronnen melden aan de omroep dat de vier, onder wie een vader en zoon uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen, ook al in beeld waren bij de Franse politie.

Foto's

Dit duo zou op 13 december foto's van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle hebben gemaakt. Ze vertrokken daarna in een busje met een Duits kenteken. Ze waren geen onbekenden van de politie omdat ze bij de Franse politie al waren opgevallen na de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg. Een paar dagen na de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg werden de mannen gesignaleert op de luchthaven van Stuttgart, toen ze foto's van de terminal en de start- en landingsbanen maakten. De mannen werden opgemerkt door beveiligingscamera's, maar toegesnelde agenten kwamen te laat om ze aan te houden.

Afgetapte chatberichten

Volgens de regionale omroep Südwestrundfunk kregen de Duitse inlichtingendiensten vanuit Marokko afgetapte chatberichten te zien. Een van de mannen schreef: 'Ze zijn bezig met een oorlog tegen de islam. Mijn broeders en ik zijn hier om tegen hen te vechten.'

Alle veertien grote vliegvelden in Duitsland zijn door de politie gealarmeerd. Het aantal gespecialiseerde en zwaarbewapende agenten op de luchthavens is daarom opgeschroefd.