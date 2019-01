Doden bij grote brand in Frans skioord

Veertien mensen raakten gewond van wie er vier slecht aan toe zijn. Het vuur brak rond half vijf uit op de derde en tevens bovenste verdieping van een chalet en sloeg snel over naar de aangrenzende gebouwen. Volgens de Franse krant Le Dauphiné Liberé is de toestand ter plaatse 'chaotisch'. Mensen zouden via balkons aan de vuurzee zijn ontsnapt en in pyjama en ondergoied in de vrieskou staan. De slachtoffers worden opgevangen door de hulpdiensten.

Het gebouw is in zijn geheel geëvacueerd en er zijn 70 brandweerlieden ter plaatse. Er werden ook blushelikopters ingezet. Het vuur was rond 07.00 uur onder controle. Volgens de plaatselijke media zijn de slachtoffers voor Brazilianen. Zij werken tijdens tijdens het skiseizoen in Courchevel.