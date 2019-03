'Zwarte dozen van neergestorte Boeings vertonen gelijkenissen'

De minister kon nog niet zeggen waar die overeenkomsten uit bestaan. Dit schrijft de NOS zondagavond. De minister zegt dat de informatie uit de zwarte dozen met vluchtdata en opgenomen gesprekken uit de cockpit in Frankrijk is veiliggesteld. Amerikaanse en Ethiopische onderzoekers analyseren die gegevens en komen binnen dertig dagen met een voorlopig onderzoeksrapport, aldus de minister.

Toestel aan de grond

De Boeing 737 MAX staat in veel landen aan de grond sinds de twee crashes. Bij de crash vorige week in Ethiopië kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Bij het ongeluk met een toestel van Lion Air in oktober 2018 stierven 189 mensen. Dat toestel stortte neer in de Javazee tijdens een binnenlandse vlucht.

Twijfel over veiligheid

Er wordt getwijfeld aan de veiligheid van het vliegtuig. Boeing werkt sinds de ramp met de 737 MAX van Lion Air aan een update van het systeem. Er was een probleem met een sensor die foute informatie naar het automatische veiligheidssysteem stuurde. Daardoor werd de neus van het toestel tijdens het opstijgen steeds naar beneden gestuurd. Bronnen bij Boeing hebben zaterdag aan persbureau Reuters laten weten dat de vliegtuigfabrikant binnen een week tot tien dagen met een software-updat voor de 737 MAX komt.

Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA nauwelijks betrokken bij goedkeuringsprocedure

De Amerikaanse krant Seattle Times schrijft zondag dat de goedkeuringsprocedure van de Boeing 737 MAX 8 grotendeels in handen was van de vliegtuigbouwer zelf. De Amerikaanse krant baseert zich op de informatie van bronnen bij de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de toezichthouder die moet beoordelen of een nieuw vliegtuigtype luchtwaardig is. Uit het goedkeuringsonderzoek blijkt onder meer dat het boordsysteem dat voor een evenwichtige vlucht moet zorgen, de zogeheten MCAS, ernstige mankementen vertoonde, maar toch werd het toestel toegelaten.