Chemieconcern Bayer krijgt mogelijk te maken met miljardenclaim na verloren Round-up zaak

Volgens de jury heeft de man kanker gekregen door de veelbesproken onkruidverdelger Roundup. Zaadveredelaar Monsanto produceerde dit middel, maar de Duitse Bayer nam dat bedrijf vorig jaar over. Mogelijk hangt er aan de uitspraak voor Bayer nog een flink kostenplaatje. Het zou het bedrijf welees miljarden kunnen gaan kosten. Dit schrijft het AD donderdag.

Jury: Kanker door Roundup

Edwin Hardeman, die in 2015 de diagnose non-hodgekin kreeg, spande de 80 miljoen-zaak tegen Bayer aan. Non-hodgekin is een vorm van kanker die het immuunsysteem aantast. Hardeman wijdt zijn ziekte aan het feit dat hij decennialang Roundup gebruikte als onkruidverdelger in zijn tuin. Een Amerikaanse jury stelde Hardeman vorige week in het gelijk. Volgens de jury komt de ziekte inderdaad door Roundup. Door deze uitspraak verloor het Duitse chemiebedrijf Bayer bijna tien procent van zijn beurswaarde. De juryleden hebben beslist dat Bayer met een riante vergoeding over de brug moet komen. De jury vond dat de gebruiker onvoldoende was gewezen op de gezondheidsrisico's.

Oplopen schadeclaims

Deze uitspraak kan leidend zijn voor andere zaken. En er liggen nog zo'n 11.200 zaken te wachten. Allemaal van mensen die claimen ziek te zijn geworden van Roundup. Volgens beursanalisten kan het bedrag door schadeclaims dan wel oplopen tot vijf miljard dollar. Het chemiebedrijf gaat in hoger beroep en zegt alle vertrouwen te houden in een goede afloop. Maar dat is afwachten. Dit is namelijk niet de eerste Rounduprechtszaak waar een patiënt een schadevergoeding kreeg.

WHO

De belangrijkste werkzame stof van Roundup is glyfosaat. Ondanks protesten en ophef besloot de EU de vergunning voor deze omstreden onkruidverdelger nog eens met vijf jaar te verlengen. En dat terwijl de gezondheidsorganisatie WHO tot het oordeel kwam dat glyfosaat waarschijnlijk wèl kankerverwekkend is.