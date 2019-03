Elf personen aangehouden bij grote antiterreuractie in Duitsland, verdachten komen weer vrij

Eerst was nog sprake van 10 personen. Volgens de Duitse krant Bild zijn er mensen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en in de deelstaat Baden-Württemberg opgepakt. De politie laat weten dat het om groep vermoedelijke jihadisten gaat. Een splintergroep van IS of een groep die symphasieert met IS.

Er waren onder meer doorzoekingen in Essen, Düsseldorf, Wüppertal, Möndschengladbach, Duisburg en ook in Ulm dat in Baden-Württemberg ligt. In Essen werd ook de Duitse Explosievenopruimingsdienst ingeschakeld. Er werden onder meer woningen doorzocht. De verdachten zouden mogelijk een aanslag hebben willen plegen in het centrum van Düsseldorf, de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen.

Inmiddels laat Bild weten dat de verdachten weer vrijgelaten zullen worden en dat enige verdachten al weer op vrije voeten zijn. Bij de doorzoekingen zijn geen wapens of springstoffen gevonden.