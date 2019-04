Traumateam ingevlogen voor medisch incident met kind in Schijndel

Vrijdagmiddag werd de hulp ingeroepen van het traumateam voor een medisch incident in een woning aan de Oetelaarsestraat in Schijndel. De traumahelikopter landde in een weiland niet ver van de woning.

Volgens buurtbewoners zou het gaan om een kind. Later werd deze met onbekend letsel per ambulance maar onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De traumahelikopter trok veel bekijks van omwonenden. Nadat de hulpdiensten waren vertrokken keerde de rust terug in de straat.