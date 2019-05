Grondstoffen voor productie synthetische drugs in garagebox

In een garagebox aan de Elsstraat is vanmiddag circa 2000 kilo aan grondstof aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Het gaat volgens een specialist van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) vermoedelijk om apaan. De recherche stelt een nader onderzoek in.

Politie en brandweer gingen vanmiddag naar een garagebox aan de Elsstraat omdat hieruit een penetrante amfetamine achtige geur kwam. Met name aan de achterzijde, grenzend aan een steegje en voor de box werd een chemische lucht geroken. Aan de achterzijde was een verkleuring in de stenen zichtbaar. Omwonenden werden in kennis gesteld en aangeraden om niet in de buurt van de betreffende box te komen.

Apaan

Met een sleutel van de verhuurder werd de box geopend. Tegen de achtermuur stonden zakken en dozen opgestapeld met daarin chemicaliën, het gaat vermoedelijk om apaan of een stof die daarop gelijkt, die gebruikt wordt als grondstof om speed / amfetamine te produceren. De chemicaliën worden onderzocht door medewerkers van de LFO. Na hun onderzoek zal een daarin gespecialiseerd bedrijf de garagebox leeghalen.