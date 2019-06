Frank Masmeijer krijgt 9 jaar cel in hoger beroep

Het Hof van beroep in Antwerpen heeft donderdag in de hoger beroepzaak tegen Frank Masmeijer een celstraf opgelegd van 9 jaar, 1 jaar meer dan de eerdere veroordeling van de rechtbank.

Al ruim jaar in Belgische cel

Masmeijer heeft al met al in verschillende periodes al ruim een jaar in een Belgische cel doorgebracht. In oktober 2017 werd de oud-presentator veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor zijn deelname aan cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen.

Ontkennen

Een partij van 467 kilo drugs zat verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika. Masmeijer bleef lange tijd volharden in zijn verklaring dat hij niets wist van de smokkel en dat hij er is ingeluisd maar legde onlangs een bekennende verklaring af voor zijn rol in de drugssmokkel.