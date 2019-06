Max Verstappen wint GP van Oostenrijk na spectaculaire inhaalrace

Max Verstappen heeft zondag zijn eerste zege in het seizoen geboekt in de Formule 1.

De start van Verstappen was dramatisch. Hij kwam niet goed weg door een softwarefout die de auto als het ware in zijn neutraal zet. Daardoor zakte Verstappen van de tweede positie naar P8. Maar hij wist de complete top weer in te halen, kwam terug naar P2 en ging in de slotrondes uiteindelijk ook voorbij aan Charles Leclerc.