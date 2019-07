Vijf inzittenden omgekomen bij botsing tegen café

Zaterdagochtend vroeg zijn bij een ernstig eenzijdig verkeersongeval in het Belgische Limburg alle vijf de 5 inzittendenvan een personenauto om het leven gekomen. Dit melden de Belgische media zaterdag.

Hoge snelheid

Het noodlottige ongeval gebeurde rond 06.00 uur in het plaatsje Kortessem. Daar reed de gecrashte Audi met de 5 inzittenden, vier mannen en een vrouw, vermoedelijk met zeer hoge snelheid op de kruising van de Hasseltsesteenweg met de Dorpsstraat tegen een pand waar een café in gevestigd is.

Autowrak

De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer betekenen voor de 5 inzittenden. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het tragisch ongeval. Het autowrak is voor onderzoek meegenomen.