Toenemende vakantiedrukte op Europese wegen

Vakantiegangers op weg naar hun bestemming in Europa krijgen komend weekend te maken met veel oponthoud. Vooral op zaterdag ontstaan er lange files op de routes naar het zuiden. Niet alleen het drukke vakantieverkeer maar ook de vele wegwerkzaamheden veroorzaken lange files. In ons land sluiten vrijdag de scholen in de regio Noord hun deuren.

In eigen land verwacht de ANWB vrijdagmiddag veel vakantieverkeer. De eerste files ontstaan al rond het middaguur. Druk is het vooral op de snelwegen richting de Belgische en Duitse grenzen. Veel mensen reizen ’s middags ook naar Nijmegen waar de jaarlijkse Vierdaagsefeesten beginnen. Bezoekers aan het North Sea Jazz festival in Ahoy Rotterdam kunnen vanaf vrijdag vertraging oplopen door de werkzaamheden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. De weg is het hele weekend op twee plekken dicht: bij knooppunt Gouwe en bij knooppunt Kleinpolderplein.

Duitsland maakt zich op voor een heel druk weekend. In Nordrhein Westfalen beginnen dit weekend de schoolvakanties. De grootste knelpunten in het noorden zijn de A1 en A7 bij Hamburg en de wegen naar de kust. Richting het zuiden loopt het volgens de ANWB zaterdag vast rond Karlsruhe en Stuttgart, tussen Frankfurt en Neurenberg en bij München (A3,A5, A8, A9, A99).

De belangrijkste knelpunten in Frankrijk komen voor op de routes naar het zuiden zoals de:

A7/A9 Lyon – Spanje, tussen Lyon en Orange, bij Montpellier en Narbonne, de

A10/A63 Parijs – Spanje bij Orléans, Tours en Bordeaux en de A71/A75 Vierzon – Béziers, bij Clermont-Ferrand. Zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur is de piek van de zomerdrukte.

In Zwitserland staan het hele weekend files in beide richtingen bij de Sint Gotthardtunnel op de A2 Bazel-Chiasso. De wachttijd kan oplopen tot wel twee uur.

In Oostenrijk is er veel vertraging op de routes naar Kroatië en Slovenië via de A10 Salzburg – Villach en de A11 bij de Karawankentunnel. In Italië verwacht de ANWB de langste files op de A22 Brennerpas-Verona, A4 Verona-Venetië-Trieste en de A14 Bologna-Rimini.