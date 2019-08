Lichaam dat gedoneerd werd voor alzheimeronderzoek opgeblazen door het Amerikaanse leger

De vrouw overleed op 73-jarige leeftijd aan alzheimer en Jim hoopte dat haar hersenen zouden kunnen helpen in onderzoek naar de ziekte. Maar in plaats van een onderzoek kwam haar lichaam terecht bij het Amerikaanse leger met alle gevolgen van dien. Dit meldt de lokale nieuwszender ABC15.

Biologic Center Arizona

Jim Stauffer had het lichaam aan het Biologic Resource Center in Arizona gedoneerd en vertrouwde erop dat het centrum de hersenen van zijn moeder naar neurologen zou brengen, die daarmee onderzoek konden doen naar haar ziekte. Echter, zo vertelt Jim Stauffer aan de lokale nieuwszender, haar lichaam kwam via het Biologic Resource Center terecht bij het leger van de VS. Stauffen vertelt: 'Ze werd op een stoel vastgemaakt, waarna er een explosief tot ontploffing werd gebracht onder haar. Daarmee werd onderzocht wat er op zo'n moment gebeurt met het menselijk lichaam.' Stauffen had bij de donatie van het lichaam op het formulier dat hij moest ondertekenen heel duidelijk aangegeven dat het lichaam niet gebruikt mocht worden voor tests met explosieven.

Reuter

Door onderzoek van de internationale nieuwsdienst Reuter ontdekte Stauffen het ware verhaal over zijn moeder. Een journalist van Reuter zocht contact met Stauffen en had documenten bij zich waarop precies te volgen was waar het lichaam van zijn moeder echt naar toe was gegaan. Uit het onderzoek bleek ook dat het Amerikaanse leger helemaal niet wist waarom Stauffen het lichaam had gedoneerd en dat het lichaam helemaal niet gebruikt mocht worden voor proeven met explosieven. Het Amerikaanse leger werd door het Biologic Resource Center misleid, doordat deze belangrijke informatie niet met heb werd gedeeld.

FBI

In 2014 deed de FBI een inval in het Biologic Resource Center en sloot daarna de deuren van het centrum vanwege verdenking van het verminken en illegaal doorverkopen van menselijke lichaamsdelen. Bij die inval trof de FBI onder andere emmers aan met daarin lichaamsdelen waarbij geen registratie te vinden was van wie die lichaamsdelen waren.

Jim Stauffer is een rechtszaak begonnen tegen de eigenaar van het centrum Stephen Gore. Er zijn waarschijnlijk nog zijn er nog tientallen families die niet weten wat er met het lichaam van hun geliefde is gebeurd nadat zij het doneerden aan het Biologic Resource Center in Arizona, zo denkt ABC15.