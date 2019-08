Zesvoudige moord in Zagreb, Kroatische politie begint klopjacht

In de Kroatische hoofdstad Zagreb heeft een man donderdagavond zes leden van een gezin doogeschoten.

De politie trof in een woning de zes lichamen aan. Het zou gaan om drie vrouwen, twee mannen en een zesjarig kind. Dit meldt het AD vrijdag. Het motief voor de moordpartij is waarschijnlijk jaloezie. De verdachte is de voormalige echtgenoot van een van de slachtoffers. Verder zouden haar parner en vier familieleden bij de schietpartij zijn omgekomen, zo melden lokale media.

De dader is op de vlucht geslagen. De politie is een klopjacht begonnen naar de dader.